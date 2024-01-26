«Не собираюсь лгать». Норрис — о переговорах с другими командами

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, продливший сегодня, 26 января, свой долгосрочный контракт с командой, ответил на вопрос о переговорах с другими командами Формулы-1.

«Всегда есть какое-то общение. Я не собираюсь лгать и говорить «нет, никогда никаких переговоров нет». Когда ты общаешься и встречаешься с людьми, ты всегда рассматриваешь какие-то варианты, но ни один из них не доходил дальше разговоров», — сказал Норрис в интервью Sky Sports.

Отметим, что срок соглашения Норриса с «Маклареном» не разглашается. Прошлый контракт британца с командой должен был действовать до конца сезона-2025.

Напомним, минувший сезон стал наиболее успешным в карьере Норриса, в котором он набрал 205 очков и стал шестым в общем зачёте пилотов.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Норриса в «Феррари» и «Ред Булл».