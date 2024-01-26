Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не говорил, что 8-й титул станет конечной точкой». Хэмилтон — о карьере в Формуле-1

«Не говорил, что 8-й титул станет конечной точкой». Хэмилтон — о карьере в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о возможном завершении карьеры в Формуле-1.

«Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой. Но я не знаю, что ждёт меня после завершения карьеры в Формуле-1. Не думаю, что мне захочется и дальше заниматься активной деятельностью в Формуле-1, но посмотрим – никогда не говори никогда.

Однако я не могу представить себе, что больше не буду пилотировать, но при этом буду находиться в боксах. Я бы на этом месте думал: «Я мог бы побыть ещё один год (в Формуле-1)».

Так что, наверное, будет лучше взять годичный перерыв и уже после этого решить, захочу ли я вернуться.

Меня это не удивляет, потому что мы видим, что это всё чаще происходит с гонщиками, которые решили завершить карьеру, а потом передумали. Ввернулся Фернандо Алонсо, Михаэль Шумахер – тоже вернулся», – приводит слова Хэмилтона Formule 1.

Материалы по теме
Хэмилтон рассказал, что мечтает сделать после завершения карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android