Ник Фрай ответил на вопрос, сможет ли «Мерседес» соперничать с «Ред Булл» в сезоне-2024

Бывший исполнительный директор команды «Мерседес» Ник Фрай не видит предпосылок для того, чтобы немецкая конюшня составила конкуренцию «Ред Булл» в предстоящем сезоне.

«Мне жаль это признавать, но я не думаю, что сейчас в «Мерседесе», моей бывшей команде, собрана достаточно сильная команда технических специалистов.

Конкурировать с Эдрианом Ньюи – задача не из лёгких. В «Мерседесе» собрана отличная команда, но, избрав другой путь технического развития болида, они очень сильно отстали от конкурентов.

Темпы развития из года в год растут, но, если вы впустую потратите год или два, занимаясь концепцией болида, которая в итоге не сработает, у вас возникнут проблемы.

Да, легко рассуждать задним числом, но сейчас в «Мерседесе» только учатся тому, о чём в «Ред Булл» все узнали уже очень давно. И догнать соперников в такой ситуации вам будет очень сложно.

Я уверен, что «Мерседес» хорошо выступит в новом сезоне – я просто не уверен, что команда сможет выйти на выдающийся уровень, чтобы регулярно побеждать «Ред Булл». Мне трудно это говорить, ведь я по-прежнему связан с «Мерседесом», но я думаю, что в этом году им придётся непросто», — сказал Фрай в интервью OLBG.