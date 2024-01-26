Чемпион Формулы-1 высказался о Гран-при Мадрида

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл, который является чемпионом мира 1996 года, поделился мыслями о том, что в «королевских» гонках появится новый этап – Гран-при Мадрида.

«Подобный переход на более узкие, извилистые трассы, кажется более подходящим для Формулы-Е, которая предпочла проводить свои гонки в центре городов, а также на трассах с ограниченным доступом.

Я надеюсь, это не является признаком уступки тому факту, что характеристики новых болидов снизятся по сравнению с нынешними.

Факт в том, что Формуле-1 приходится адаптироваться к новым требованиям, которые ей начинают предъявлять с точки зрения особенностей конструкции болидов, а также к тому, что правительства многих стран начинают задавать вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды. Поэтому перед ней (Формулой-1) стоят сложные задачи.

Но я надеюсь, что это будет захватывающая трасса, самое главное, чтобы гонки были интересными», – приводит слова Хилла Racingnews365.

Напомним, Гран-при Испании с 2026 будет проходить в Мадриде. Соглашение между Формулой-1 и организаторами этапа в Испании было заключено на 10 лет – с 2026 по 2035 год.