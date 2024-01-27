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Команда «Феррари» объявила о продлении контракта с ключевым партнёром

Команда «Феррари» объявила о продлении контракта с ключевым партнёром
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Итальянская автогоночная команда «Феррари» и международная компания CEVA Logistics продлили контракт. Об этом сообщает пресс-служба «Феррари».

CEVA Logistics – это международная организация в области логистики и цепочки поставок, занимающаяся управлением грузовыми перевозками и контрактной логистикой. Она после подписания многолетнего контракта с «Феррари» продолжит предоставлять итальянской команде весь комплекс своих услуг, которые связаны с транспортировкой машин и оборудования на Гран-при, а также на гонки GT и этапы серии Ferrari Challenge.

Напомним, в 2022 году в «Феррари» впервые объявили о заключении контракта с компанией CEVA Logistics, получившей статус официального партнёра команды Формулы-1 и официального логистического партнёра заводских команд Скудерии, выступающих в сериях GT и Ferrari Challenge.

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Источник: в скором времени «Феррари» объявит о новом контракте с Сайнсом
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