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Журналист назвал логичный вариант продолжения карьеры для Серхио Переса

Журналист назвал логичный вариант продолжения карьеры для Серхио Переса
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Журналист Формулы-1 Бен Андерсон предположил, что мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес может перейти в «Уильямс» после истечения действующего контракта в конце этого сезона.

«Учитывая то, что Логан Сарджент в этом году буквально был на волоске от увольнения, возникает вопрос, захотят ли в «Уильямсе» изменить состав пилотов. Считаю, что при таком сценарии руководство «Уильямса» вполне может выбрать Переса, которого связывали с ними много лет назад.

Думаю, Перес был бы хорошим вариантом в качестве опытного пилота, готового быть первым номером. На мой взгляд, он смог бы получить от новой команды ту любовь и поддержку, которой ему не хватало на протяжении последних лет. Отличная возможность заменить Сарджента, потому что он всё-таки недостаточно хорош, по моему мнению», — приводит слова Андерсона The Race.

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