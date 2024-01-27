В «Феррари» прокомментировали продление контракта с CEVA Logistics

Лоренцо Джорджетти, коммерческий директор гоночного департамента «Феррари», прокомментировал продление контракта с компанией CEVA Logistics.

«Современный автоспорт ставит перед нами всё более сложные логистические задачи. По сравнению с предыдущими годами гонок за пределами Европы стало больше. Впервые в истории Формулы 1 в этом году календарь сезона состоит из 24 гонок. Всё это означает, что для нас важно рассчитывать на такого партнёра мирового уровня, как CEVA Logistics, который гарантирует, что транспортные услуги будут организованы точно и в срок», – приводит слова функционера официальный сайт Формулы-1.

Ранее стало известно о том, что итальянская автогоночная команда «Феррари» и международная компания CEVA Logistics подписали долгосрочное соглашение.