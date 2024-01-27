Норрис назвал возможный переход в «Ред Булл» неразумным шагом

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, продливший накануне контракт с командой, ответил на вопрос, отказался ли он от перехода в «Ред Булл», испугавшись конкуренции с Максом Ферстаппеном на одинаковых болидах.

«Я думаю, что это более серьёзный вопрос, на который сложно ответить однозначно. Макс один из лучших гонщиков в истории Формулы-1. Думаю, он достаточно сделал, чтобы доказать это.

Он в команде, в которой ему очень комфортно, многие вещи выстроены вокруг него, поэтому любому, даже самому Максу образца прошлых лет, противостоять нынешнему Максу будет чрезвычайно сложно.

Поэтому я не думаю, что правильно ставить вопрос, испугался я или нет. Я не думаю, что когда-либо боялся конкуренции с кем-либо, но даже если ты переходишь в новую команду, в состоянии ли ты сразу бросить вызов кому-то и будет ли тебе комфортно? Думаю, что любой гонщик ответил бы отрицательно. Требуется время, чтобы адаптироваться и освоиться, и если вы хотите соперничать с лучшим гонщиком в мире, это не лучший выход. Это неразумный шаг.

Но мне нравится соперничать с Максом, я наслаждался некоторыми битвами, которые у нас были, и ещё с большим нетерпением жду новых сражений, которые нам предстоят в этом году», — приводит слова Норриса Sky Sports.