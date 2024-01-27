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Шварцман, Джовинацци и Берман — резервные пилоты «Феррари» на сезон-2024

Шварцман, Джовинацци и Берман — резервные пилоты «Феррари» на сезон-2024
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Британский пилот Оливер Берман, который провёл 2023 год в Формуле-2, станет резервным гонщиком «Феррари» в сезоне-2024. Об этом сообщает официальный сайт команды Формулы-1.

Берман разделит роль запасного пилота «Феррари» вместе с россиянином Робертом Шварцманом и итальянцем Антонио Джовинацци. Таким образом, никто из действующих резервистов не покинет команду.

Отметим, что в 2023 году Оливер Берман провёл два заезда за рулём болида команды «Хаас» — в Мексике и в Абу-Даби.

Напомним, основными пилотами «Феррари» являются француз Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший. В минувшем сезоне Формулы-1 Леклер занял пятое место в личном зачёте пилотов. Сайнс-младший, в свою очередь, оказался на седьмой позиции. Что касается команды «Феррари», то она по итогам минувшего года стала третьей в зачёте конструкторов.

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