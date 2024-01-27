Ник Фрай назвал лучшего гонщика Формулы-1

Бывший исполнительный директор команды «Мерседес» Ник Фрай считает пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим гонщиком Формулы-1.

«Макс вновь и вновь подтверждает, что сейчс он лучший гонщик мира. Одно из особых качеств Макса состоит в том, что он умеет адаптироваться к любым условиям. Да, у него лучшая машина, но Макс скорее всего превосходил бы своего напарника за рулём любой машины. Его отличает невероятное мастерство, и он, пожалуй, мог бы выигрывать гонки даже на самой неважной технике. Даже когда он стартует из последнего ряда, и ему не удаётся победить, ближе к финишу Гран-при он всё равно опережает многих соперников», – сказал Фрай в интервью OLBG.

Напомним, Макс Ферстаппен является трёхкратным чемпионом Формулы-1.