Источник: Эдриан Ньюи отойдёт от дел в Формуле-1

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи отойдёт от дел команды в Формуле-1, которая является действующим обладателем Кубка конструкторов, чтобы сосредоточиться на проекте гиперкара RB17. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, Эдриан может покинуть свой пост в команде Формулы-1 не только из-за того, что будет вовлечён в проектирование гиперкара, но, и чтобы освободить одну из трёх самых высокооплачиваемых должностей в «Ред Булл».

При этом Ньюи сейчас продолжает уделять всё больше времени гиперкару RB17, сохраняя должность технического директора «Ред Булл». В соответствии с одной из директив ФИА зарплата Эдриана не может быть разделена между подразделениями команды, а будет полностью учитываться в гоночной команде «Ред Булл», выступающей в Формуле-1.

Известно, что в «Ред Булл» планируют выпустить лишь 50 экземпляров автомобиля, причём в год команда будет производить всего по 15 таких машин. Доставка гиперкара получателям начнётся не ранее 2025 года. Сообщается, что машина не будет сертифицирована для дорог общего пользования, а использовать её можно будет только на трассе. Предполагаемая стоимость гиперкара — £ 5 млн (€ 5,8 млн).