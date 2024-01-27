Тото Вольф обеспокоен последними переменами в ФИА

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о том, что Международную автомобильную федерацию (ФИА) в последнее время покинули важные люди.

«Волнительно видеть, как уходит так много хороших людей. Потеря Стива Нильсена – большой удар. Я не мог представить более знающего и справедливого спортивного директора.

Как лидер, ты должен заботиться о культуре и среде, которую ты создаёшь для процветания людей. Когда такие компетентные люди покидают организацию, возникает вакуум. Это очевидно. И вы должны спросить себя, почему так внезапно так много людей решили уйти из организации?

Что ФИА нужно, так это стабильность. ФИА является одной из трёх ключевых заинтересованных сторон в спорте [наряду с Formula One Management и командами]. И как руководство этих организаций, мы должны задавать тон всем остальным.

Нам нужно не только говорить, что мы действуем прозрачно и этично, но и на самом деле соответствовать этому стандарту каждый божий день», – приводит слова Вольфа The Telegraph.