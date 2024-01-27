Кэссиди выиграл вторую гонку Формулы-Е в Саудовской Аравии, выйдя в лидеры чемпионата

В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) завершилась вторая гонка третьего этапа Формулы-Е в сезоне-2024.
Ник Кэссиди из команды «Ягуар» на первой трети дистанции закрепился во главе пелотона, а под финиш выстоял под прессингом большой группы преследователей.
Формула-Е. Эд-Диръия, вторая гонка (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Jaguar) – 37 кругов;
2. Робин Фряйнс (Envision) +1,192;
3. Оливер Роуленд (Nissan) +1,875;
4. Джейк Хьюз (McLaren) +2,931;
5. Стоффель Вандорн (DS Penske) +3,397;
6. Саша Фенестраз (Nissan) +4,598;
7. Паскаль Верляйн (Porsche) 4,816;
8. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +5,195;
9. Максимилиан Гюнтер (Maserati) +5,709;
10. Джейк Деннис (Andretti) +6,240.
За счёт победы Кэссиди, который трижды поднимался на подиум в трёх первых гонка сезона, стал новым лидером чемпионата. Паскаль Верляйн откатился на вторую позицию, а на третьем и четвёртом местах по-прежнему идут Жан-Эрик Вернь и действующий чемпион Джейк Деннис.
Общий зачёт (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Jaguar) — 56 очков.
1. Паскаль Верляйн (Porsche) — 38.
3. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 33.
4. Джейк Деннис (Andretti) — 30.
5. Максимилиан Гюнтер (Maserati) — 20.
6. Митч Эванс (Jaguar) — 20.
7. Робин Фряйнс (Envision) — 19.
8. Себастьен Буэми (Envision) — 18.
9. Оливер Роуленд (Nissan) — 18.
10. Джейк Хьюз (McLaren) — 18.
В командном зачёте по-прежнему лидирует «Ягуар». На вторую позицию, опередив «Андретти», поднялась «DS Пенске», а топ-5 по-прежнему замыкают «Порше» и «Энвижн».
Командный зачёт:
1. Jaguar — 51 очко.
2. Andretti — 37.
3. DS Penske — 33.
4. Porsche — 32.
5. Envision — 19.
6. McLaren — 18.
7. Maserati — 18.
8. ERT — 2.
9. Nissan — 0.
10. Mahindra — 0.
11. Abt Cupra — 0.
Следующий этап Формулы-Е пройдёт на уличной трассе в Сан-Паулу 16 марта.