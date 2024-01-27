Кэссиди выиграл вторую гонку Формулы-Е в Саудовской Аравии, выйдя в лидеры чемпионата

В Эд-Диръии (Саудовская Аравия) завершилась вторая гонка третьего этапа Формулы-Е в сезоне-2024.

Ник Кэссиди из команды «Ягуар» на первой трети дистанции закрепился во главе пелотона, а под финиш выстоял под прессингом большой группы преследователей.

Формула-Е. Эд-Диръия, вторая гонка (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Jaguar) – 37 кругов;

2. Робин Фряйнс (Envision) +1,192;

3. Оливер Роуленд (Nissan) +1,875;

4. Джейк Хьюз (McLaren) +2,931;

5. Стоффель Вандорн (DS Penske) +3,397;

6. Саша Фенестраз (Nissan) +4,598;

7. Паскаль Верляйн (Porsche) 4,816;

8. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +5,195;

9. Максимилиан Гюнтер (Maserati) +5,709;

10. Джейк Деннис (Andretti) +6,240.

За счёт победы Кэссиди, который трижды поднимался на подиум в трёх первых гонка сезона, стал новым лидером чемпионата. Паскаль Верляйн откатился на вторую позицию, а на третьем и четвёртом местах по-прежнему идут Жан-Эрик Вернь и действующий чемпион Джейк Деннис.

Общий зачёт (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Jaguar) — 56 очков.

1. Паскаль Верляйн (Porsche) — 38.

3. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 33.

4. Джейк Деннис (Andretti) — 30.

5. Максимилиан Гюнтер (Maserati) — 20.

6. Митч Эванс (Jaguar) — 20.

7. Робин Фряйнс (Envision) — 19.

8. Себастьен Буэми (Envision) — 18.

9. Оливер Роуленд (Nissan) — 18.

10. Джейк Хьюз (McLaren) — 18.

В командном зачёте по-прежнему лидирует «Ягуар». На вторую позицию, опередив «Андретти», поднялась «DS Пенске», а топ-5 по-прежнему замыкают «Порше» и «Энвижн».

Командный зачёт:

1. Jaguar — 51 очко.

2. Andretti — 37.

3. DS Penske — 33.

4. Porsche — 32.

5. Envision — 19.

6. McLaren — 18.

7. Maserati — 18.

8. ERT — 2.

9. Nissan — 0.

10. Mahindra — 0.

11. Abt Cupra — 0.

Следующий этап Формулы-Е пройдёт на уличной трассе в Сан-Паулу 16 марта.