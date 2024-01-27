У участника «24 часа Дайтоны» погиб щенок

Канадо-итальянский гонщик Девлин Де Франческо, который является участником известной гонки «24 часа Дайтоны», объявил о смерти своего щенка по имени Лаки.

Отмечается, что щенка сбили на стоянке моторхоумов перед стартом мероприятия. Собаке пытались оказать помощь, но от полученных травм она скончалась.

«Покойся с миром Лаки. Ты всегда будешь занимать особое место в моём сердце», – написал Девлин Де Франческо в своих социальных сетях.

Сперва сообщалось, что Де Франческо может отказаться от выступления в «24 часа Дайтоны», но в итоге решил принять участие в гонке в память о своём любимом питомце.

Напомним, Девлину Де Франческо – 24 года, канадец в прошлом сезоне выступал в IndyCar, где занял 22-е место по итогам сезона.