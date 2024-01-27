Леклер: будем делать с «Феррари» всё сообща, чтобы завоевать как можно больше трофеев

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился ожиданиями после анонса о продлении контракта с итальянской командой.

«Мы будем делать всё сообща, чтобы завоевать как можно больше таких трофеев в ближайшие годы», — написал Леклер в социальных сетях.

Фото: из личного архива Шарля Леклера

Напомним, ранее прошёл слух, что стороны заключили контракт сроком на четыре года – с 2025-го по 2028-й включительно. Также сообщается, что Леклер заработает чуть более $ 30 млн в этом году вместо $ 24 млн, полагавшихся ему по старому контракту. К этому могут добавиться бонусы в связи с результатами.

В случае, если Леклер останется в «Феррари», его заработная плата будет расти. Ближе к концу соглашения монегаск может рассчитывать на оклад в размере € 50 млн.