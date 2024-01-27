Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: будем делать с «Феррари» всё сообща, чтобы завоевать как можно больше трофеев

Леклер: будем делать с «Феррари» всё сообща, чтобы завоевать как можно больше трофеев
Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился ожиданиями после анонса о продлении контракта с итальянской командой.

«Мы будем делать всё сообща, чтобы завоевать как можно больше таких трофеев в ближайшие годы», — написал Леклер в социальных сетях.

Фото: из личного архива Шарля Леклера

Напомним, ранее прошёл слух, что стороны заключили контракт сроком на четыре года – с 2025-го по 2028-й включительно. Также сообщается, что Леклер заработает чуть более $ 30 млн в этом году вместо $ 24 млн, полагавшихся ему по старому контракту. К этому могут добавиться бонусы в связи с результатами.

В случае, если Леклер останется в «Феррари», его заработная плата будет расти. Ближе к концу соглашения монегаск может рассчитывать на оклад в размере € 50 млн.

Материалы по теме
Леклер: моей мечтой остаётся выиграть чемпионат мира с «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android