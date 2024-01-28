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Гюнтер Штайнер рассказал, как было сложно сохранять мотивацию в «Хаасе»

Гюнтер Штайнер рассказал, как было сложно сохранять мотивацию в «Хаасе»
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, как было сложно сохранять мотивацию в американском коллективе.

«Я никогда не был ни в одной компании так долго, как в «Хаасе». Вы знаете, делать много одинаковых вещей и видеть, как люди двигаются вперёд… Как и все другие команды – например, «Альфа Таури», «Астон Мартин» – ты видишь, к чему они склоняются, и не можешь следовать за ними, сложно сохранять мотивацию.

Ты всегда пытаешься, потому что никогда не сдаёшься. Вы пытаетесь – но на каком-то этапе становится ясно, что… появляется ясность, когда вы уходите, потому что вы больше не находитесь в вихре (событий). Вы находитесь снаружи, заглядываете внутрь и говорите: «Ух ты, я долго боролся, наблюдая, куда идут другие люди».

Формула-1 изменилась с момента введения ограничения бюджета. Реакция людей была такой: «Вам нужно думать по-другому; вам необходимо инвестировать в свою инфраструктуру, чтобы максимально эффективно использовать свой бюджет». Вам просто нужно быть очень эффективными, вам нужно вложить деньги, настроить все, чтобы у вас получилась очень экономичная машина», – приводит слова Штайнера Autosport.

Напомним, Штайнер был уволен из-за разногласий с владельцем «Хааса» Джином Хаасом. Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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