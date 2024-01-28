Фернандо Алонсо оценил подготовку «Астон Мартин» к новому сезону Ф-1

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о подготовке команды к новому сезону Формулы-1.

«Пока всё проходит неплохо. Подготовка к сезону идёт, у всех оптимистичный настрой – видеть это очень радостно. На базе команды мы вносим свой вклад в работу по доводке новой машины на этом этапе её создания. Сейчас очень важно войти в правильный ритм, присутствовать на всех совещаниях, чтобы быть в курсе того, что именно меняется в машине», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Напомним, Алонсо 42 года. Он является двукратным чемпионом мира в классе Формулы-1. В прошлом сезоне Формулы-1 испанский пилот занял четвёртое место в личном зачёте, набрав 206 очков. В 2023 году Фернандо восемь раз забирался на подиум.

Ранее Фернандо Алонсо ответил на вопрос об участии в Гран-при Испании после переноса в Мадрид.