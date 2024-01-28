«Хаас» поздравил Аяо Комацу с днём рождения

Американская команда «Хаас» поздравила с днём рождения своего нового руководителя команды Аяо Комацу. Специалисту исполнилось 48 лет.

Фото: Социальные сети «Хааса»

Напомним, команда Формулы-1 «Хаас» официально объявила об уходе Гюнтера Штайнера с поста главного руководителя команды после 10 лет работы. Новым руководителем стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу. Отметим, что в 2011 году Комацу являлся гоночным инженером российского пилота Виталия Петрова в «Лотус-Рено».

В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов по итогам года. Американская команда набрала 12 очков ха весь сезон-2023, в котором было проедено 23 этапа.

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг занял 16-е место в личном зачёте пилотов с девятью набранными очками. Напарник Хюлькенберга по американской команде Кевин Магнуссен за сезон-2023 набрал три очка, оказавшись на 19-й строчке в турнирной таблице пилотов.