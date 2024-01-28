Редкая гоночная Ferrari 1954 года выставлена на аукцион. За неё хотят $ 5 млн

На аукцион Gooding & Company, который пройдёт 29 февраля и 1 марта на острове Амелия в штате Флорида, выставлена редкая Ferrari 500 Mondial Series I Spider. В 1954 году в Ferrari построили лишь 22 таких автомобиля, и ожидаемая стоимость выставленного на торги экземпляра — $ 4-5 млн.

Ferrari 500 Mondial Series I Spider Фото: goodingco.com

Ferrari 500 Mondial названа в честь побед чемпионских титулов Альберто Аскари в Формуле-1 в 1952–1953 годах. Под капотом у машины такой же 2-литровый двигатель, который был установлен на машинах Аскари, но его мощность снижена до 170 лошадиных сил.

Ferrari 500 Mondial Series I Spider Фото: goodingco.com

Представленный на аукционе экземпляр (серийный номер 0434 MD) изначально принадлежал голландскому гонщику Херману Росдорпу, который выступал на этой машине в Спа и Зандворте. Позже машина перешла к новым владельцам и регулярно участвовала в различных конкурсах и дважды выходила на старт исторической гонки «Милле Милья».

Ferrari 275 GTB/4 1967 года, принадлежавшая Йо Зифферту Фото: goodingco.com

Помимо 500 Mondial Series I Spider, на аукцион Gooding & Company будут выставлены ещё несколько Ferrari. Так, за Ferrari 275 GTB/4 1967 года, которая когда-то принадлежала экс-пилоту Формулы-1 и победителю «24 часов Ле-Мана» Йо Зифферту, хотят выручить $ 3-3,5 млн. Кроме того, ожидаемая стоимость Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider 1972-го оценивается в $ 2,5-3 млн.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider 1972 года Фото: goodingco.com

Более миллиона долларов ожидают также выручить за Ferrari 250 GT Series II Cabriolet 1960 года, однако этот автомобиль требует восстановления и реставрации. Покупателям также будут предложены Ferrari 250 GT Coupe 1958-го, 308 GTB 1977-го, а также несколько воеремнных моделей, включая Ferrari 599 GTO, 575 Superamerica и Ferrari 550 Maranello.