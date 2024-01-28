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Экипаж Петрова и Сироткина стал 11-м в своём классе на «24 часах Дубая»

Завершился марафон «24 часа Дубая», прошедший 26 – 28 января в Дубае (ОАЭ). Экипаж SMP Racing, в состав которого вошли Виталий Петров, Сергей Сироткин, Александр Смоляр, Денис Ременяко и Александр Болдуев, занял 11-е место в классе 992 GT3 в зачёте Pro.

Отметим, что россияне по ходу гонки потеряли время из-за неверного давления шин на стартовом отрезке, столкновения с круговым и технических проблем.

24 часа Дубая. 992 GT3:

1. Red Camel-Jordans .nl – 584 круга;

2. QMMF by HRT – 583;

3. FACH AUTO TECH – 580;

4. Red Ant Racing – 579;

5. RPM Racing – 577;

…

11. SMP Racing – 565.

Петров и Сироткин выступили в международных гонках впервые с 2020 года. Сергей в 2020-м принимал участие в GT World Challenge Europe Endurance Cup, а последняя международная гонка Виталия датируется 2019 годом («24 часа Ле-Мана»).

В абсолютном зачёте вторым финишировал экипаж Proton Competition в составе Виктора Шайтара, Сергея Борисова и Рината Салихова на Porsche 911 GT3 R.