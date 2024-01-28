Экс-пилот Формулы-1: влияние нынешних гонщиков на конечный результат равно 10 процентам

Бывший гонщик Формулы-1 Артуро Мерцарио считает, что влияние нынешних пилотов на исход гонки сократилось до минимума.

«В последнее время, с появлением электроники и технологий, различия между пилотами действительно минимальны.

Во времена Тацио Нуволари гонщик на 70 процентов определял конечный результат. Постепенно это исчезло. В мое время этот показатель составлял 50 процентов. Теперь мы достигли 10 процентов, хотя я никого не хочу обидеть. Прирожденные таланты всегда будут иметь значение.

Сначала мы говорили о секундах, потом о десятых, а теперь даже о тысячных. Все они достигают большого совершенства благодаря симуляторам, тренировкам по картингу, которые начинаются в семь или восемь лет, и подготовленным командам», — приводит слова Мерцарищ PlanetF1.