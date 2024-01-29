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Хэмилтон вернул давнего менеджера, который помог ему выиграть 4 титула в Ф-1

Хэмилтон вернул давнего менеджера, который помог ему выиграть 4 титула в Ф-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вновь будет работать со своим давним другом Марком Хайнсом в рамках Формулы-1. Об этом информирует The Telegraph.

Хайнс был персональным менеджером Хэмилтона с 2016 по 2021 год, после чего ушёл от него, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Место Марка заняла Пенни Тоу, чей контракт с британцем закончился в декабре прошлого года.

Сообщается, что Тоу продолжит и дальше сотрудничать с Хэмилтоном, работая вместе с ним над некоторыми из его проектов.

Напомним, Хэмилтон семь раз выигрывал титул в «Королевских гонках (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Работая с Хайнсом, британец завоёвывал титул четырежды.

Ранее Льюис высказался о своём становлении в Формуле-1.

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