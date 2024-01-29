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Программа юниоров «Ред Булл» претерпела большие изменения

Программа юниоров «Ред Булл» претерпела большие изменения
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Бывший гонщик юниорской программы «Ред Булл» Джейк Кроуфорд рассказал, что в последние сезоны произошли большие изменения в работе программы развития австрийской команды.

«Здесь стало много хороших возможностей для обучения. Гийом Рокелен, который сейчас возглавляет юниорскую команду, пришёл в середине 2022 года. С тех пор я почувствовал, что программа сильно изменилась. Она стала более образовательной. Я больше учился, получал больше отзывов обо всём и имел больше подготовки перед соревнованиями от «Ред Булл». Так что мне очень понравился и этот аспект», — приводит слова Кроуфорда Racingnews365.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу расстановки сил между командами в следующем сезоне.

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