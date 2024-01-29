Источник: Нассер Аль-Аттия расстался со своим штурманом после 10 лет работы

53-летний прославленный катарский гонщик Нассер Аль-Аттия прекратил сотрудничество со штурманом Мэтью Бумелем. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист из Саудовской Аравии Ибрагим аль-Зубайди.

Аль-Аттия и Бумель работали на протяжении 10 лет – их сотрудничество началось в 2014 году.

Напомним, в этом году Нассер снялся с престижного ралли-марафона «Дакар». Гонщик не доехал до финиша на восьмом этапе рейда, столкнувшись с техническими проблемами из-за поломки силовой установки. После замены мотора Аль-Аттия решил продолжить выступление в соревнованиях, но позже принял окончательное решение по прекращению борьбы. Чемпионом стал Карлос Сайнс-старший.