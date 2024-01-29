Дуэйн «Скала» Джонсон даст старт главной гонке NASCAR

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Известный киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон станет главным маршалом «500 миль Дайтоны» — самой престижной гонки NASCAR Cup Series, по традиции открывающей регулярный сезон чемпионата. Об этом сообщает телеканал FOX, на котором пройдёт трансляция соревнований.

В обязанности Джонсона войдёт команда «заводите свои двигатели», которая является сигналом для участников готовиться к выезду на прогревочные круги.

Старт «500 миль Дайтоны» 2023 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

Отметим, что Скала уже исполнял роль главного маршала NASCAR Cup Series — в 2004 году он дал команду заводить моторы на этапе в Техасе. Победу тогда одержал Эллиотт Сэдлер.

Сезон NASCAR Cup Series в 2024 году стартует 4 февраля внезачётной гонкой Busch Light Clash на трассе «Колизей» в Лос-Анджелесе. «500 миль Дайтоны» пройдут двумя неделями позже — 18 февраля.