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Дуэйн «Скала» Джонсон даст старт главной гонке NASCAR

Дуэйн «Скала» Джонсон даст старт главной гонке NASCAR
Дуэйн «Скала» Джонсон
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Известный киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон станет главным маршалом «500 миль Дайтоны» — самой престижной гонки NASCAR Cup Series, по традиции открывающей регулярный сезон чемпионата. Об этом сообщает телеканал FOX, на котором пройдёт трансляция соревнований.

В обязанности Джонсона войдёт команда «заводите свои двигатели», которая является сигналом для участников готовиться к выезду на прогревочные круги.

Старт «500 миль Дайтоны» 2023 года

Старт «500 миль Дайтоны» 2023 года

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Отметим, что Скала уже исполнял роль главного маршала NASCAR Cup Series — в 2004 году он дал команду заводить моторы на этапе в Техасе. Победу тогда одержал Эллиотт Сэдлер.

Сезон NASCAR Cup Series в 2024 году стартует 4 февраля внезачётной гонкой Busch Light Clash на трассе «Колизей» в Лос-Анджелесе. «500 миль Дайтоны» пройдут двумя неделями позже — 18 февраля.

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