«Феррари» раскрыла название болида на сезон Формулы-1 2024 года

Автомобиль «Феррари» в предстоящем сезоне Формулы-1 будет называться SF-24. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды. Таким образом, «Скудерия» продолжает традицию последних лет, когда автомобиль получает имя по первым буквам от Scuderia Ferrari, за которыми следует год сезона.

Фото: https://www.ferrari.com/

Напомним, в этом году «Феррари» проведёт презентацию болида 13 февраля.

По итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.

Ранее о новом болиде команды высказался её амбассадор, а в прошлом тест-пилот Марк Жене.