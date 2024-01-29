В Xiaomi показали тесты своего первого электромобиля на снегу

Компания Xiaomi опубликовала видео испытаний своего нового электромобиля SU7 на заснеженной трассе в китайском городе Хэйхэ. В тестах участвовали две машины, однако не сообщается, отличаются ли они друг друга чем-то, кроме цвета кузова.

Ранее представители Xiaomi рассказали, что у SU7 будет система обогрева, которая позволит эксплуатировать автомобиль при морозах до -30 градусов. Также известно, что у машины будет умная подвеска, которая сможет самостоятельно подстраиваться под особенности дорожного покрытия.

Автомобиль будет представлен в двух вариантах: заднеприводном с мощностью 299 лошадиных сил и приводом на обе оси — в такой версии силовая установка SU7 будет генерировать 673 л. с. Сообщается, что базовая версия SU7 способна разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды, а её максимальная скорость ограничена на уровне 210 км/ч. В то же время SU7 Max будет достигать «сотни» за 2,78 секунды и способна разгоняться до 265 км/ч.