«Андретти» наняла людей из «Ред Булл», «Мерседеса» и «Феррари» для дебюта в Ф-1

Команда «Андретти» наняла специалистов из ведущих коллективов Формулы-1. Об этом сообщил технический директор Ник Честер, ранее работавший в «Рено» и «Лотусе».

«Андретти» открыла ещё одну в базу в Сильверстоуне (Великобритания), где в настоящий момент трудятся 120 человек.

«Команда хочет делать всё правильно и хочет побеждать. Не хочется находиться там, где этого нет. Ресурсы, стоящие за командой, и усилия, которые собираются вложить, делают этот проект крайне привлекательным.

К нам присоединились люди из «Ред Булл», «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена». Все они хотят нового вызова. Здесь есть реальный потенциал для формирования очень привлекательных отделов», — приводит слова Честера The Independent.