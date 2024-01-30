Норрис: чувствую, что могу бороться с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, продливший на днях контракт с командой, рассказал о том, что в следующем сезоне его команда будет претендовать на победы в гонках.

«Благодаря тому, как мы улучшились в прошлом году, благодаря траектории, по которой мы движемся, благодаря знаниям о том, что мы можем улучшить в дальнейшем на основе полученных знаний, у нас появились моменты, когда мы близки к победе в гонках. Не сказать, что нам было очень далеко до «Ред Булл».

В прошлом году, если подумать, у них была самая сильная машина за всю историю Формулы-1, и все же в нескольких гонках мы были очень близки к победе.

Если бы вы спросили меня: «Как вы думаете, сможете ли вы выиграть гонки в этом году?» Я, вероятно, был бы более склонен ответить «да».

В большинстве случаев мы выполняли все очень хорошо, так что, когда дело доходит до давления, все к нему готовы, но как только вы упоминаете о борьбе за чемпионство, менталитет каждого немного меняется. Но я чувствую, что готов выйти против Макса и Льюиса и бороться с ними», — приводит слова Норриса Speedcafe.