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«Ниже 0, выше 2000 м». Карлос Сайнс показал, как проводит межсезонье

«Ниже 0, выше 2000 м». Карлос Сайнс показал, как проводит межсезонье
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами новыми фото. 29-летний гонщик показал, как проводит межсезонье. Сайнс отправился в горы, где покатался на лыжах.

«Ниже 0. Выше 2000 м», — подписал фотографии Карлос.

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Фото: Из личного архива Карлоса Сайнса

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде он занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В прошедшем сезоне Карлос занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 200 очков. Леклер был пятым с 2006 баллами.

Ранее назывались три кандидата, которых якобы может пригласить «Феррари» в случае ухода из команды Сайнса из команды.

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