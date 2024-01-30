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Алексей Попов предостерёг Леклера после его контракта с «Феррари»

Алексей Попов предостерёг Леклера после его контракта с «Феррари»
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал новый контракт, заключённый недавно между командой «Феррари» и её пилотом Шарлем Леклером.

«Феррари» умудрилась переплюнуть сама себя, потому что, наверно, впервые в истории дата не названа вообще никаким образом. На сколько – они вообще не упомянули. Никак. На самом деле понятно, что на два года никто не продлевал. Но там есть, судя по всему, или четыре, или даже пять лет. Но, скорее всего, по принципу 2+2 или 2+3.
Есть возможность выхода. С другой стороны, куда выходить, пока неясно. Но к тому моменту, вполне возможно, что будет ясно. Но здесь палка о двух концах. «Феррари» может разрушить репутацию Шарля так, что уже он и не захочет выходить, потому что никто не будет за него бороться. Не знаю-не знаю», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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