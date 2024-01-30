Президент «Феррари» пожелал, чтобы первым номером команды был Леклер, а не 2 равных пилота

Президент «Феррари» Джон Элканн выразил заинтересованность в том, чтобы в команде был только один первый номер, а не два равных гонщика. Первым номером, по его мнению, должен быть монегаск Шарль Леклер. Об этом информирует Corriere dello Sport.

Сообщается также, что руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр позицию Элкана принял.

Напомним, ранее «Феррари» заключила новый контракт с Леклером. Его условия не назывались, но, по инсайдерским сведениям, соглашение заключено сроком на четыре года – с 2025 по 2028 год включительно.

Контракт с Карлосом Сайнсом на данный момент не продлён. Сообщалось, что у сторон возникли сложности из-за позиций по соглашению: в «Скудерии» якобы предлагают Карлосу один год, а то, в свою очередь, хочет заключения многолетнего контракта.