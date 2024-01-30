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Видеообзор Зимнего кубка RDS: как новичок победил Чивчяна и Цареградцева

19 и 20 января в Москве прошёл первый в истории Зимний кубок RDS. Двухдневный уикенд профессионального дрифта состоялся на Олимпийском комплексе «Лужники».

За победу в Зимнем кубке RDS сражались сборная звёзд российского дрифта и молодые пилоты, ранее прошедшие стадию предварительного отбора. В квалификационную подгруппу «А» вошли чемпионы Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Роман Тиводар, Тимофей Добровольский, Данила Скоробогатов, Сергей Кабаргин, Фёдор Воробьёв и Дмитрий Добровольский.

Видео можно посмотреть на канале Российская Дрифт Серия RDS в YouTube.

Чтобы стать их соперниками борьбу в парных заездах вели 16 молодых спортсменов подгруппы «Б». Путёвку в стадию топ-16 получили девять новичков.

В полуфинал пробились три спортсмена подгруппы «А»: Георгий Чивчян, Данила Скоробогатов и Дмитрий Добровольский — и представитель подгруппы «Б» Кирилл Шолдан, в топ-8 оказавшийся сильнее Аркадия Цареградцева.

Победу в Зимнем кубке RDS по дрифту разыграли два победителя квалификации. Оба заезда прошли в борьбе, но ошибка Данилы Скоробогатова в роли преследователя принесла победу Кириллу Шолдану. Третьим стал Чивчян, оказавшийся сильнее Дмитрия Добровольского.