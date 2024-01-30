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Новый болид «РБ» получит сразу индекс 02

Новый болид «РБ» получит сразу индекс 02
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Автомобиль команды Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») сразу получит индекс 02. Болид, на котором команда будет выступать в следующем сезоне, будет называться VCARB02. Об этом информирует Formu1a.uno.

Напомним, гоночный коллектив проведёт презентацию новой машины 8 февраля.

По итогам прошлого сезона «Альфа Таури» заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов, заработав 25 очков. Победителем стала австрийская команда «Ред Булл». Пилотами команды являются австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

В новом сезоне календарь Формулы-1 включит в себя рекордные 24 Гран-при.

Ранее глава Visa Cash App RB Лоран Мекис высказался о назначении Тима Госса и Алана Пермейна на должность руководителя технического отдела и гоночного директора соответственно.

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