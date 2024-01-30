Леклер и Сайнс появились в новых гоночных комбинезонах «Феррари»

Итальянская команда «Феррари» объявила о сотрудничестве с пивоваренной компанией Peroni. Ранее бренд оказывал поддержку британскому гоночному коллективу «Астон Мартин».

В распоряжении издания B&T оказалось фото пилотов «Скудерии», Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, держащих в руке бутылку Peroni.

Фото: https://www.bandt.com.au/

Отмечается, что в честь начала партнёрства пивоваренная компания собирается выпустить специальную серию напитков.

Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.