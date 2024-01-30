«Это лучший, кого мы видели в Ф-1». Бергер назвал сильнейшего гонщика в истории

Бывший пилот Формулы-1, австриец Герхард Бергер высказался в адрес трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из Нидерландов. Бергер выразил мысль о том, что Ферстаппен – это лучший, кого фанаты видели в Ф-1.

«Макс всегда занимает оптимальную позицию на трассе – на старте, в первом повороте, в борьбе за позицию. Я даже не представляю, как можно было бы проехать ещё лучше. Видимо, Ферстаппен – это лучший, кого мы видели в Ф-1», – заявил Бергер в интервью Auto Motor und Sport.

Напомним, в прошлом сезоне Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира и переписал сразу несколько значимых рекордов Формулы-1. Голландский пилот выиграл 19 гонок из 22. Также он выиграл 10 гонок подряд, его победная серия стала самой длинной в истории чемпионатов.