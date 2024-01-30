Источник: Албон — приоритетный вариант для «Феррари», если Сайнс покинет команду

Пилот «Уильямса» Александер Албон может заменить Карлоса Сайнса-младшего в составе «Феррари», сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, переговоры между руководством «Феррари» и представителями Сайнса-младшего затянулись и могут не увенчаться успехом. Сайнс недоволен тем, что в команде приняли решение сделать Шарля Леклера первым номером. Также сообщается, что испанского пилота не устраивают условия нового контракта, предлагаемого итальянским коллективом.

При этом приоритетным вариантом для «Феррари» является поиск компромисса и продление контракта с Сайнсом.

Если Сайнс не подпишет новый контракт, он покинет итальянскую команду в конце 2024 года, в таком случае Александер Албон будет первым выбором «Феррари». Сообщается, что глава «Феррари» Фредерик Вассёр интересовался Албоном и в прошлом сезоне, но посчитал, что ещё не время вступать в переговоры.