У автомобилей Peugeot появится искусственный интеллект. С ним можно разговаривать

Компания Peugeot на своей презентации E-Lion Day объявила о том, что в её автомобили будет интегрирован искусственный интеллект с чат-ботом ChatGPT, который позволит водителю во время поездки получать дополнительную информацию.

ChatGPT будет интегрирован в систему Peugeot i-Cockpit, у которой появится голосовой помощник OK Peugeot. В компании отмечают, что искусственный интеллект позволит быстро получить информацию о достопримечательностях города и оптимальном времени их посещения, поможет проложить наилучший маршрут, исходя из целей поездки, а также сможет взаимодействовать с пассажирами автомобиля.

В данный момент система развёрнута на пяти пилотных рынках, а более широко она будет применяться во второй половине 2024 года.