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Стали известны результаты Леклера и Сайнса на шинных тестах «Пирелли»

Стали известны результаты Леклера и Сайнса на шинных тестах «Пирелли»
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Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс приняли участие в шинных тестах «Пирелли». Заезды проходили на трассе «Барселона-Каталония». Гонщики сели за руль прошлогоднего автомобиля SF-23.

Сайнс управлял автомобилем 29 января утром и проехал в общей сложности 79 кругов с лучшим временем 1.15.610. Леклер, пилотировавший днём, проехал 60 кругов с лучшим временем 1.16.097.

На следующий день Карлос проехал 90 кругов с лучшим временем 1.15.802, а Леклер – 72 круга, показав лучший результат 1.15.068. На второй день тестов «Пирелли» сосредоточила внимание на сравнении различных составов шин, чтобы снизить их перегрев.

Таким образом, за два дня «Феррари» в общей сложности проехала 301 круг, что в сумме составило 1400 километров.

В третий день тестов за руль сядет резервист Скудерии Оливер Берман.

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