В Малайзии намерены вернуться в календарь Формулы-1 в 2026 году

Государственная нефтяная компания Малайзии Petronas надеется вернуть Гран-при Формулы-1 в страну начиная с 2026 года. Об этом информирует Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Гран-при Малайзии присутствовал в календаре Формулы-1 в период с 1999 по 2017 год. Формула-1 ушла из страны из-за снижения продаж билетов и роста затрат на проведение мероприятия. Соревнования проходили на трассе «Сепанг». В настоящий момент на трассе продолжают проводиться гонки MotoGP и другие автоспортивные мероприятия.

Форула-1 пока не ответила на запрос информагентства.

Отметим, что ещё в 2022 году в прессе сообщалось, что Малайзия может заменить Гран-при России (Сочи) в календаре чемпионата Формулы-1.