Новичок «Ред Булл» Пепе Марти рассказал, какое влияние на него оказал Фернандо Алонсо

Каталонский гонщик Пепе Марти, который в сезоне-2024 будет входить в состав юниорской программы «Ред Булл», рассказал о том, какое влияние на него оказал знаменитый гонщик Фернандо Алонсо.

«Он всегда дарил нам радость своими выступлениями. Я вырос на этой почве. Для меня он был и остается ориентиром.

Есть одна вещь, которую он сказал мне давным-давно, и это то, что, по сути, ты всегда должен делать всё возможное в любой ситуации. Неважно, борешься ли ты за 15-е, 20-е, 10-е или первое место. Всегда нужно стремиться к максимальной эффективности машины. Если вы едете шестым, а парень впереди совершает ошибку, вы должны сделать пятое место. Таков его менталитет, и это одна из тех вещей, которые остались со мной навсегда.

Формула-1 для меня — это не просто мечта, это уже цель», — приводит слова Марти sports.es.