Экс-руководитель «Уильямса» Капито получил новую должность в автоспорте

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито приступил к работе в качестве старшего советника в американской серии Nitrocross.

Капито был назначен боссом команды «Уильямс» в середине 2021 года после работы в должности исполнительного директора и руководил командой до конца кампании 2022 года, после чего ушёл в отставку, а его место занял Джеймс Ваулз.

Немец также недолго проработал в «Макларене»: он был назначен на эту должность осенью 2016 года, но покинул её менее чем через два года, после того как сэр Рон Деннис был смещён, а новый исполнительный директор Зак Браун создал свою собственную команду. Капито работал в чемпионате мира по ралли, а также в BMW, Ford и Volkswagen.

Вместе с Капито к Nitrocross также присоединился бывший руководитель NASCAR Майк Лахета.