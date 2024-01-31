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Экс-руководитель «Уильямса» Капито получил новую должность в автоспорте

Экс-руководитель «Уильямса» Капито получил новую должность в автоспорте
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Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито приступил к работе в качестве старшего советника в американской серии Nitrocross.

Капито был назначен боссом команды «Уильямс» в середине 2021 года после работы в должности исполнительного директора и руководил командой до конца кампании 2022 года, после чего ушёл в отставку, а его место занял Джеймс Ваулз.

Немец также недолго проработал в «Макларене»: он был назначен на эту должность осенью 2016 года, но покинул её менее чем через два года, после того как сэр Рон Деннис был смещён, а новый исполнительный директор Зак Браун создал свою собственную команду. Капито работал в чемпионате мира по ралли, а также в BMW, Ford и Volkswagen.

Вместе с Капито к Nitrocross также присоединился бывший руководитель NASCAR Майк Лахета.

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