В США арестованы уличные дрифтеры. Конфисковано почти полсотни автомобилей

Департамент полиции Лос-Анджелеса по противодействию уличным гонкам в конце января арестовал несколько десятков человек и конфисковал по меньшей мере 44 автомобиля, участвовавших в различных нелегальных мероприятиях, сообщает издание Carscoops.

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Так, на пересечении бульвара Сенчури и Западной авеню арестованы 24 человека, 13 из которых были зрителями заездов. Кроме того, на 30 дней конфисковано 14 автомобилей. Ещё одна серия арестов произведена в связи с мероприятием на мосту Шестой улицы, где правоохранительные органы конфисковали более 30 автомобилей.

Нелегальные уличные заезды, участники которых перекрывают улицы и мешают дорожному движению, остаются серьёзной проблемой для Лос-Анджелеса. Для борьбы с ними власти Лос-Анджелеса и Комптона устанавливают на дорогах так называемые точки Боттса — небольшие антибликовые маркеры, которые препятствуют опасному вождению.