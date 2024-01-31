Новый глава «Хааса» предположил, что проблема износа шин кроется в неорганизованности

Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о возможной причине проблемы с сильным износом шин, с которой команда борется уже на протяжении нескольких сезонов.

«Я не думаю, что мы полностью разобрались в этом. Я думаю, что мы поняли значительную часть этого вопроса, но единственное доказательство — это то, сможем ли мы создать автомобиль, способный справиться с этой проблемой. Я не хочу громко заявлять, что мы понимаем проблему на 100 процентов, потому что это не так. Но у нас есть хорошее представление о том, почему это происходит и на чём нам нужно сосредоточиться.

Если мы не работаем как единое целое, не осуществляем надлежащую коммуникацию между аэродинамическим отделом в Италии и шинным отделом в Великобритании, это проблема. Я собираюсь сосредоточиться на улучшении культуры и практики совместной работы. Мы хотим двигаться вперёд как единое целое.

У нас реальная проблема с автомобилем, надо принять её, затем открыто обсудить её со всеми заинтересованными людьми. И даже тогда мы можем столкнуться с разногласиями со стороны определённых людей, мы не сможем избежать этого.

Я действительно считаю, что разногласия могут быть полезны, пока все понимают, что необходимо принять какое-то решение. Кто-то должен принять решение, и мы будем двигаться в том направлении. Это нормально. Но когда одна группа говорит: «Я думаю, что это проблема», а другие отвечают: «Да, хорошо», а потом они не общаются между собой и продолжают двигаться каждый в своём направлении, тогда мы не сможем улучшить ситуацию. Я думаю, что наши методы совместной работы необходимо улучшить», — приводит слова Комацу F1i.