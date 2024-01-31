Формула-1 отказала «Андретти» в месте в чемпионате мира

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что заявка команды «Андретти» на вступление в «Королевские гонки» отклонена.

Среди причин отказа называются прежде всего использование клиентского мотора в первые сезоны, сомнения в конкурентоспособности «Андретти», а также нецелесообразность появления на стартовой решётке 11-й команды. Исследования продемонстрировали, что присоединение «Андретти» не повысит популярность Формулы-1 и не увеличит её коммерческий успех.

Также сообщается, что ФИА готова повторно рассмотреть заявку «Андретти» на вступление в Формулу-1 на 2028 год, когда в General Motors планируют разработать свою собственную силовую установку.

Напомним, ранее руководство «Андретти» получило предварительное одобрение на присоединение к Формуле-1.