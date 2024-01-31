В Ф-1 заявили, что готовы повторно рассмотреть заявку GM, когда будет готов их двигатель

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что готова вновь принять заявку от «Андретти» на присоединение к стартовой решётке в 2028 году, когда команда будет готова использовать собственные двигатели, разработанные автопроизводителем General Motors.

«Мы можем по-разному отнестись к повторной заявке «Андретти» на участие в чемпионате мира 2028 года с силовым агрегатом, разработанным General Motors, либо в качестве рабочей группы концерна, либо в качестве команды заказчика General Motors, разрабатывающей все допустимые компоненты собственными силами. В этом случае необходимо будет учитывать дополнительные факторы в отношении той пользы, которую Заявитель принесёт чемпионату, в частности, в отношении привлечения в спорт нового престижного производителя силовых установок», — говорится в официальном пресс-релизе Формулы-1.

Напомним, сегодня, 31 января, стало известно, что Формула-1 отклонила заявку «Андретти» на участие в чемпионате мира начиная с 2025 года.