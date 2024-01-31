Мэлоуни: многие успешные гонщики выступали за «Стейк»

Новичок «Стейк», более известной под именем «Заубер», Зейн Мэлоуни прокомментировал подписание контракта со швейцарской командой, в составе которой он будет одним из резервных пилотов.

«Для меня большая честь присоединиться к Академии Sauber и стать одним из резервных пилотов Stake F1 Team Kick Sauber. Имя «Заубер» неразрывно связано с Формулой-1, эта команда выступает в чемпионате уже более 30 лет. Многие сильные пилоты в своё время выступали за «Заубер» и впоследствии добились больших успехов.

Я рад стать частью семьи «Заубер» и с нетерпением жду начала совместной работы в этом сезоне, ведь моя цель — стать пилотом Формулы-1», — приводит слова Мэлоуни пресс-релиз команды «Стейк».

В прошлом году 20-летний гонщик финишировал 10-м в своем дебютном сезоне Формулы-2, завоевав четыре подиума в составе «Роден Карлин». Ранее он занял второе место в чемпионате Формулы-3 в составе «Трайдент».