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Марио Андретти прокомментировал решение Формулы-1 не допустить «Андретти»

Марио Андретти прокомментировал решение Формулы-1 не допустить «Андретти»
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти прокомментировал решение руководства Формулы-1 отказать команде «Андретти» во вступлении в «Королевские гонки» в 2025 году.

«Я опустошён. Мне нечего больше добавить, потому что я не могу подобрать других слов, кроме этого», — написал Андретти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 31 января, стало известно, что Формула-1 отклонила заявку «Андретти» на участие в чемпионате мира начиная с 2025 года. При этом ранее коллектив получил предварительное одобрение на вступление от Международной автомобильной федерации.

Также сообщалось, что «Андретти» и General Motors могут повторно подать заявку на вступление, когда разработают собственную силовую установку.

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