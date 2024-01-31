«Умудрились бы и «Феррари» не пустить». Попов раскритиковал решение Ф-1 по «Андретти»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о решении Формулы-1 не допускать на стартовую решётку команду «Андретти».

«В пресс-релизе сказано: «Вот если бы они сразу приходили с новыми моторами, то мы бы сразу их приняли, а так мы дадим им шанс вступить в 2028 году». Простите, но, если вы помните, «Браун», «Хонда» и «Мерседес» — они что, сразу были со своими моторами? Или, может быть, нет? «Ред Булл» — он сразу с мотором пришёл или сейчас выступает на двигателе от «Хонды»? Это я привожу только большие примеры.

А вот представьте, если бы «Стюарт» не допустили в 1997 году? У нас бы сейчас не было команды «Ред Булл», она не на пустом месте возникла. «БАРу» бы отказали — в «Стюарте» хоть было имя Джеки Стюарта, в «БАРе» даже имени Жака Вильнёва не было — если бы их не пустили, сейчас бы «Мерседеса» не было. Не пустили бы «Джордан», не было бы «Астон Мартин».

Если бы по этому принципу всегда действовали, то сейчас вообще команд в Формуле-1 не было бы. Умудрились бы и «Феррари» не пустить в 1950-х годах. Поэтому очень обидно, я никогда не был фанатом Майкла Андретти, но всегда уважал его талант — и гоночный, и организаторский, но я всегда был фанатом Марио Андретти. Это легендарный человек, который выигрывал всё. Как можно их не пустить?» — рассказал Попов в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.