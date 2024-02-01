Самая мощная Maserati в истории продана на аукционе за € 3 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который прошёл в Париже 31 января, продана самая мощная модель в истории Maserati — MC12 Versione Corsa. Сумма сделки составила € 3 млн.

Maserati MC12 Versione Corsa Фото: rmsothebys.com

Maserati MC12 изначально создавалась для гонок чемпионата мира FIA GT, а Versione Corsa — это её трековая версия, доступная частным клиентам. В общей сложности было построено 12 таких автомобилей — они не сертифицированы для дорог общего пользования, а использовать его можно только на гоночной трассе.

Maserati MC12 Versione Corsa Фото: rmsothebys.com

У MC12 Versione Corsa такой же 6-литровый двигатель V12, который устанавливался на гоночные MC12, но без предписанного правилами FIA GT ограничителя он выдаёт больше мощности — 755 лошадиных сил — и способен разгоняться до 326 км/ч. Таким образом, этот автомобиль — самый мощный в истории Maserati.

Koenigsegg Regera Фото: rmsothebys.com

Среди других лотов аукциона можно выделить Koenigsegg Regera 2021 года, который продан за € 2,4 млн. Этому автомобилю принадлежит один из мировых рекордов — он разогнался с места до 400 км/ч и полностью остановился за 28,81 секунды.